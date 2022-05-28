Луганский губернатор Сергей Гайдай опровергает информацию, что российские войска удалось выбить из гостиницы "Мир" на окраине города. По его данным, враг понес огромные потери, но остается в здании.

Об этом он сообщил в эфире единого телемарафона.

Внутри самого города, по словам Гайдая, противника нет.

Северодонецк не отрезан от остальной Украины, но, по большому счету, грузовики уже туда не проедут, сообщил губернатор.

На трассе Лисичанск – Бахмут много расстрелянных автомобилей. О том, что эта дорога под огневым контролем противника, сообщалось несколько дней назад.

Отметим, что сегодня же Гайдай заявлял, что россиян удалось оттеснить в районе Северодонецка, а противник понес значительные потери.

По данным американского Института изучения войны, российские войска начали прямые атаки на городскую застройку Северодонецка и могут окружить его уже в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.