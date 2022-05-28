Россиян удалось оттеснить в районе Северодонецка, противник понес значительные потери - Гайдай
В районе Северодонецка россиян удалось оттеснить на ранее занятые позиции, нанеся им значительные потери. При этом еще один мост между Северодонецком и Лисичанском оказался поврежден, но проезд между городами сохраняется.
Об этом сообщает луганский губернатор Сергей Гайдай.
По его словам, армия РФ отступила в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки.
Всего за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, 10 единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения ПВО уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".
Впрочем, по словам Гайдая, противник не оставляет попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины.
"Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды – очень мощно, кое-где начинались уличные бои. Как следствие, повреждение 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий", - сообщил Гайдай.
Также зафиксированы разрушения и в других городах Луганской области: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске, 12 - в пгт Врубовка, два - в селе Орехово.
Ранее Генштаб в новой сводке с фронтов сообщал, что помимо отбитой атаки в районе Северодонецка, ВСУ провели контратаку на юге.
При этом накануне президент Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации на Донбассе.
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Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.
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