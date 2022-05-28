В субботу, 28 мая, Министерство обороны России заявило о полном взятии российскими войсками города Лиман Донецкой области. Об этом сообщают российские СМИ.

Отметим, что вчера Минобороны Украины заявило, что ВСУ продолжают удерживать северо-западную и юго-восточную части Лимана и что в городе продолжаются бои.

Кроме этого, британская разведка в своей сводке сообщает, что большая часть Лимана захвачена оккупантами, и теперь Россия может переходить к следующему этапу наступления на Донбасс. Как уточняет разведка, Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.