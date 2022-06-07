На Прикарпатье разоблачили организаторов схемы незаконного пересечения государственной границы военнообязанными.

Об этом в Telegram-канале сообщает Офис генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении двоим мужчинам за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу (ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, руководитель визового агентства по предварительному сговору с другими лицами наладили схему незаконной переправки за 7 тысяч евро военнообязанных через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.

"Подозреваемые вносили в базу данных "Шлях" ложные сведения о том, что мужчины призывного возраста являются волонтерами, что давало основание для беспрепятственного пересечения госграницы через пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Организатора схемы и его сообщника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

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