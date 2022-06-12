Освобождение Херсонской области будет постепенным, чтобы не рисковать людьми без особой нужды.

Такую перспективу описал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Украинская армия не может себе позволить российскую тактику с большими рывками по открытой местности, которые ни к чему не ведут, говорит Ким.

"Если бы мы это сделали, то потеряли бы многих людей. У нас другая концепция войны и жизни: россияне убивают своих солдат, мы стараемся ограничить потери. Они стреляют, мы полагаемся на военную тактику", - объяснил он.

Ранее мы писали, что вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в направлении Киселевки, Солдатского и Александровки на юго-западной границе Херсонской области (посредине между Херсоном и Николаевом).

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.