Губернатор Ким рассказал журналистам, как украинская армия будет освобождать Херсонскую область
Освобождение Херсонской области будет постепенным, чтобы не рисковать людьми без особой нужды.
Такую перспективу описал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
Украинская армия не может себе позволить российскую тактику с большими рывками по открытой местности, которые ни к чему не ведут, говорит Ким.
"Если бы мы это сделали, то потеряли бы многих людей. У нас другая концепция войны и жизни: россияне убивают своих солдат, мы стараемся ограничить потери. Они стреляют, мы полагаемся на военную тактику", - объяснил он.
Ранее мы писали, что вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в направлении Киселевки, Солдатского и Александровки на юго-западной границе Херсонской области (посредине между Херсоном и Николаевом).
Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.