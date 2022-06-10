Захваченные Россией регионы Украины все активнее переходят под прямое управление России. В последнее время этот процесс стал уже открытым.

На этой неделе "власти" Херсонской и Запорожской областей прямым текстом заявили, что в 2022 году планируют войти в состав РФ путем проведения "референдума". В Москве такие сообщения вызвали поддержку на самом высоком уровне в Госдуме и Совете Федерации.

А Путин вчера заявил, что "на долю России выпало возвращать и укреплять территории".

Судя по последним новостям, "возвращение" — вопрос не далекой перспективы, а реальность сегодняшнего дня. Те процессы, которые в "ЛДНР" реализовывали несколько лет, на юге Украины прошли буквально за пару месяцев. В том числе паспортизация, открытие банков, заход российских мобильных операторов, переход на рубли и многое другое.

А на самом Донбассе власть на местах начали получать российские чиновники, которые назначаются "премьер-министрами" и первыми заместителями "глав республик".

Похоже, что РФ готовится включать все эти территории в свой состав - по аналогии с Крымом.

И главный вопрос - как это повлияет на ход войны в Украине и на переговоры по ее окончанию.

Подробнее - в статье "Страны".

Рубли и паспорта. Ситуация в Херсонской и Запорожской областях

В Херсонской и Запорожской областях (на их подконтрольной России частях) номинальная "власть", установленная после захвата регионов, состоит из граждан Украины местного происхождения. Однако назначается она практически в открытую россиянами.

И это, судя по всему, только начало масштабной программы аннексии этих территорий примерно по той же схеме, что было и с Крымом.

Далее шаги прослеживаются вполне понятные.

Во-первых, раздача российских паспортов. Путин в мае издал указ, по которому жители всех контролируемых Россией территорий Украины получают право на ускоренное оформление российского гражданства. Происходит это прямо на местах, где открываются центры по приему документов.

Жителей Херсонской и Запорожской областей технически вписали в указ 2019 года, который узаконил паспортизацию жителей "ДНР" и "ЛНР". Автоматически в него вошли и те, кто живет на недавно захваченных территориях Донбасса. Для них внесено важное дополнение: для получения гражданства РФ им необязательно получать "паспорт ДНР или ЛНР".

Возвращаясь к контролируемым РФ территориям юга Украины - ко "Дню России" 12 июня там приурочат старт выдачи паспортов. То есть менее чем через месяц с момента подписания Путиным указа 25 мая — процедура суперускоренная. За документами не придется ехать в Крым, их будут выдавать на местах.

Во-вторых, на этих территориях открылся южноосетинский Международный расчетный банк, подключенный к российской платежной системе "Мир". Пока он обслуживает только юрлиц.

В-третьих, в регионы зашли российские мобильные операторы, интернет и телевидение. По последним данным, в Херсонской области российские сим-карты купили 100 тысяч человек. Что не так много, учитывая довоенную численность населения региона в миллион человек. И тот факт, что украинской мобильной связи там уже практически нет. Но, судя по всему, процесс будет только ускоряться.

В-четвертых, организуется торговля и транспортное сообщение между оккупированными регионами юга Украины. На днях из Мелитополя в Крым пришел первый поезд с зерном, начался экспорт продукции фермеров. С полуострова и "ДНР", в свою очередь, на продажу направляются в Херсонскую и Запорожскую области все типы товаров — начиная с продуктов и стройматериалов и заканчивая бензином.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения из России в Крым через "ДНР", Запорожскую и Херсонскую области. Заявлено о планах запустить по такому же пути железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение.

В Херсон, Мелитополь и Бердянск - основные города захваченных территорий юга Украины - регулярно приезжают высшие функционеры "Единой России". А недавно их посетил первый зампред администрации президента России Сергей Кириенко, который, по данным СМИ, стал политическим "куратором" всех украинских территорий, которые контролирует РФ (экономическим куратором, судя по информации из российских СМИ, будет вице-премьер Марат Хуснуллин).

Кириенко заезжал и на Донбасс, о котором далее пойдет речь.

Основной вывод по Херсонской и оккупированной части Запорожской области - включение в российскую орбиту идет интенсивно (с перспективой присоединения к РФ), и нет никаких признаков, что эти территории кто-то планирует возвращать Украине мирным путем.

Ситуация в "ДНР" и "ЛНР"

"Интеграция" Донецка и Луганска в Россию проходит еще интенсивнее. Здесь открыл свои офисы российский Промсвязьбанк — пока 14 отделений. В Донецке работают пять офисов банка, Макеевке - один, в Луганске - восемь.

Обещано, что к концу 2022 года жителям и бизнесу будут доступны потребительские и ипотечные кредиты, кредитные карты, обслуживание зарплатных карт, корпоративное кредитование и даже эквайринг.

К слову, Промсвязьбанк в России - основной банк, который обслуживает Министерство обороны.

На этой неделе также сообщили, что школы Донбасса с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты.

Де-факто система образования "ДНР" и "ЛНР" и так уже полностью российская: по программам и книгам РФ. Переход на стандарты России могут понадобиться только де-юре — если "республики" будут субъектами Российской Федерации.

Значительно более важным элементом перехода под прямое управление России регионов является количество средств и ресурсов, которые сейчас вкладывает Москва в ремонт и строительство. Например, РФ строит для них водопровод сидящему без воды Донецку. Руководят процессом инженеры "Мосводоканала".

Учитывая рост расходов на "ДНР", контролировать их Кремль назначил российского чиновника Виталия Хоценко — пока в должности "премьер-министра ДНР". До последнего времени он занимал пост директора департамента министерства промышленности и торговли России.

Хоценко - человек, связанный с Кириенко. Он уроженец Днепропетровска, но карьеру строил в России. После окончания социологического факультета МГУ он какое-то время работал в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2013 году был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. В 2019 году – директором департамента промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли России.

Также Хоценко выпускник "школы губернаторов" и финалист конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов. Этот конкурс один из главных проектов первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Назначение Хоценко и смена правительства в "ДНР" произошла как раз в то время, когда Кириенко приехал туда с очередной командировкой. 7 июня он посещал Херсонскую область, а 8 июня Денис Пушилин опубликовал кадры их совместной поездки в Мариуполь.

Заместителем нового донецкого "премьера" Виталия Хоценко стал еще один российский чиновник - Евгений Солнцев.

Ранее он работал помощником министра строительства РФ, а также руководил филиалом РЖД - дирекцией по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта.

Первым замом Пушилина стал Александр Костомаров. С 2021 года он работал первым заместителем губернатора Ульяновской области, до этого был вице-губернатором Липецкой области РФ.

"Российский десант" высадился не только на органы управления "ДНР", но и "ЛНР". В Луганске "первым заместителем председателя правительства", согласно свежему указу "главы ЛНР" Леонида Пасечника, стал экс-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

То есть россияне уже напрямую перехватывают рычаги управления "республиками". Это говорит о том, что "ДНР" и "ЛНР" готовят к вхождению в состав России. С другой - очевидно, что местным кадрам эту работу решили не доверять. И, вероятно, мы видим начало конца того формата управления, который внедрялся в "республиках" в последние годы, когда формально ими управляли местные кадры, но контролировались они из Москвы.

Какие планы у России на эти территории?

Российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле пишет, что "ЛДНР" и захваченные территории Херсонской и Запорожской областей планируется присоединить к России и объединить в один федеральный округ.

Это произойдет после "референдумов", которые могут провести либо в июле, либо, что более вероятно, 11 сентября, на единый день голосования в РФ.

СМИ пишет, что создание округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Его в Кремле считают "кризисным менеджером".

Рапопорт уже занимался Донбассом в 2014 году. Во время "кураторства" Суркова над Донбассом он занимал пост замглавы управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, пишет "Медуза".

Источники "Медузы" сообщают, что Рапопорт уже на Донбассе и посещает захваченные территории Херсонской и Запорожской областей.

Параллельно, как сообщает издание, в Кремле ищут "политруков" - чиновников и политтехнологов, которые будут заниматься политической, общественной и информационной работой на захваченных территориях.

Также, по данным источников, главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник тоже в ближайшее время могут лишиться своих постов. Их предполагается заменить на российских чиновников: "Бардака распределения бюджетного финансирования мутными местными персонажами быть не должно. Деньги должны идти в правильном направлении".

О том, что такие или подобные планы существуют, говорит и вчерашнее заявление Путина. "Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь", - сказал российский президент с явным намеком на присоединение к России новых украинских территорий.

Судя по полной цитате, Путин ассоциирует свои нынешние действия с тем, что делал Петр I в отношении ведущей тогда западной державы - королевства Швеция. У которой по результатам Северной войны он отобрал в том числе Прибалтику.

"Вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он не отторгал, он возвращал! Так и есть. Все Приладожье, там, где Петербург основан. Когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял – вот что делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят", - заявил Путин.

Как это отразится на переговорах по миру?

На прошлой неделе в российских СМИ со ссылкой на источники прошла информация, что Москва выносит за рамки любых переговоров судьбу захваченных украинских территорий на юге. Что вроде бы ложится в общую канву событий, которые там происходят.

Однако в Кремле это опровергли. "Нет, это все не так. Это неправильная информация", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, больше ничего не уточняя.

Но, учитывая ход событий на местах, опровержение Пескова стоит относить лишь к переговорному процессу. Он, по сути, сказал, что такой темы Россия не инициировала. Да и вряд ли могла бы, учитывая, что переговоры с Украиной на данный момент стоят на паузе.

В реальности же Москва, судя по всему, готовится в тот или иной момент аннексировать уже официально и Донбасс, и захваченные территории на юге Украины. Слишком открыто идет к этому подготовка. О чем это говорит в контексте переговорного процесса?

Россия убедилась, что ее требования по "демилитаризации", "денацификации" и прочим вещам добровольно Украина выполнять не будет. Хотя еще в конце марта настроения в Москве были иные, особенно после встречи в Стамбуле, где Украина согласилась на нейтральный и безъядерный статус.

Но после событий в Буче в Украине заявили, что теперь общество не примет мира с РФ, и нужно воевать до победы. Эту позицию поддержал и Запад, который увидел уход России из-под Киева и решил, что ее армию можно разгромить (впрочем, после наступления россиян на Донбассе это мнение начало меняться, и многие западные СМИ стали говорить о "невозможности" победить РФ).

Поэтому, когда Украина и Запад заговорили, что все будет решено на поле боя, в Москве был взят курс на "интеграцию" уже захваченных территорий - хотя раньше они рассматривались как предмет для торга с Украиной и Западом (по крайней мере, это касалось Херсонской и Запорожской областей).

При этом двери для переговоров, судя по словам Пескова, Россия закрывать не намерена. Но уже сейчас очевидно, что возвращение Украине Херсона и части Запорожской области Москва на эти переговоры выносить не будет.

То есть фактически речь идет о присоединении этих территорий к России. И далее возникает дилемма - если Украина будет пытаться их освободить, то это уже атака "на территорию РФ". Чего активно избегают западные поставщики оружия в Украину, которые уверяют, что их вооружения непосредственно по России стрелять не станут.

Логика их понятна - они не хотят провоцировать войну НАТО и России. Как и серьезную эскалацию российских атак против Украины.

Об этой угрозе уже говорят и в Украине. Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан считает ситуацию с вероятной аннексией территории крайне опасной для Украины.

"Первое. С момента присоединения украинских территорий к РФ Украина будет вести боевые действия уже на территории якобы России. Это все равно, что мы будем воевать на территории Белгородской и Курской областей. В этом случае у Путина развязываются руки, и он может применить более опасные виды вооружений. Второе - он может объявить всеобщую мобилизацию", - говорит Корбан и полагает, что в таком случае эти территории Украина может потерять на десятки лет.

"Потому что если когда-нибудь в России придет к власти даже самый демократичный президент, он не сможет вернуть нам наши территории. Поскольку это будет противоречить Конституции РФ и "интересам российского народа", - говорит Геннадий Корбан.

В связи с этим он призывает руководство Украины действовать быстро в плане подготовки деоккупации территорий.

"Руководители, которые принимают судьбоносные для нашей страны решения, должны действовать быстро, потому что время играет против нас и мы можем на долгие годы лишиться наших территорий", - сказал он.

К слову, о том, что присоединение захваченных территорий к России несет серьёзную угрозу для Украины еще ранее писала западная пресса и аналитики.

Институт изучения войны, который входит в экспертный пул Пентагона, в середине мая предупреждал: если РФ аннексирует новые регионы Украины, на них распространится доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты российской территории. Что, по мнению "Института", угрожает Украине и ее партнерам ядерной атакой в случае попытки отбить эти области назад.

То есть после присоединения новых областей риск эскалации с вовлечением Запада возрастает.

Исходя из этого у Украины и ее западных союзников возникает несколько вариантов действий. Один из них - ускорить операции по освобождению территорий, чтоб успеть до их присоединения к России.

Второй, о котором все чаще говорят и на Западе - возобновить в ближайшее время переговоры, чтоб успеть заключить с Россией мирное соглашение еще до того, как она пройдет "точку невозврата" по аннексии украинских регионов.

Не исключено, что как раз на второй путь и рассчитывает Москва, активно педалируя тему "расширения территорий".