В Херсонской области Вооруженные силы Украины отбросили войска РФ с первой линии обороны и сейчас российские военные укрепляются на второй и третьей линии обороны.

Об этом сообщил советник главы Херсонской Областной военной администрации (ОВА) Сергей Хлань в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, такая ситуация наблюдается в последние две недели. Украинские военные нанесли удары по складам РФ, которые находятся в тылу. В Новой Каховке, было три таких попадания. Контрнаступательные действия ВСУ предприняли возле Софиевки, у села Давыдов Брод. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец.

"Двухнедельные победы дают уверенность, что, получив тяжелое вооружение, которое необходимо для контрнаступления, мы начнем освобождать нашу родную землю", - сказал Сергей Хлань.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.