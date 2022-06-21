ВСУ отбили штурмы под Славянском и у Марьинки, под Северодонецком идут бои - сводка Генштаба
Утром во вторник, 21 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что под Славянском, недалеко от Богородичного и Долины, отбиты вражеские штурмы. Контролирует ли противник сами населенные пункты - не сообщается (на днях бои шли уже внутри Богородичного).
Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.
В ней Генштаба впервые упомянуто Краматорское направление. Наступления там не было, но были обстрелы из РСЗО.
По данным Генштаба, в Луганской области идет штурм Сиротино (южной окраины Северодонецка) и Белой горы (примыкает на юге к Лисичанску). У трассы Бахмут-Лисичанск продолжаются бои за Николаевку.
К югу от Бахмута идет наступление противника в районе сел Вершина и Семигорье (11-17 километров от райцентра), сообщает Генштаб. Это населенные пункты в районе Кодемы, за которую на днях шли бои.
В районе Донецка были удары по Авдеевке, Нью-Йорку и населенным пунктам поменьше. Имела место попытка "бесславного", по данным Генштаба, вражеского штурма Марьинки.
Также Генштаб сообщает, что в акватории Черного и Азовского морей - пять носителей высокоточных ракет.
Из-за высоких потерь в командном составе подразделений, противник набирает офицеров на краткосрочные трехмесячные контракты, сообщает Генштаб.
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