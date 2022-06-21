Утром во вторник, 21 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что под Славянском, недалеко от Богородичного и Долины, отбиты вражеские штурмы. Контролирует ли противник сами населенные пункты - не сообщается (на днях бои шли уже внутри Богородичного).

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

В ней Генштаба впервые упомянуто Краматорское направление. Наступления там не было, но были обстрелы из РСЗО.

По данным Генштаба, в Луганской области идет штурм Сиротино (южной окраины Северодонецка) и Белой горы (примыкает на юге к Лисичанску). У трассы Бахмут-Лисичанск продолжаются бои за Николаевку.

К югу от Бахмута идет наступление противника в районе сел Вершина и Семигорье (11-17 километров от райцентра), сообщает Генштаб. Это населенные пункты в районе Кодемы, за которую на днях шли бои.

В районе Донецка были удары по Авдеевке, Нью-Йорку и населенным пунктам поменьше. Имела место попытка "бесславного", по данным Генштаба, вражеского штурма Марьинки.

Также Генштаб сообщает, что в акватории Черного и Азовского морей - пять носителей высокоточных ракет.

Из-за высоких потерь в командном составе подразделений, противник набирает офицеров на краткосрочные трехмесячные контракты, сообщает Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.