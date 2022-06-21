Верховная Рада 21 июня вернула пошлины и НДС на ввозимые в страну товары, которые были отменены вскоре после начала войны. Отменяется в том числе нулевая растаможка авто.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Принятый закон (проект №7418) возобновляет налогообложение:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами;

Документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Отметим, что законопроект начнет действовать с 1 июля.

Мы уже писали о законопроекте, который предлагает отменить нулевую растаможку на авто. Его должны были вынести на голосование на прошлой неделе, но затем отложили.

Также мы разбирались, что хотят предложить украинцам вместо нулевой растаможки авто.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.