В Украине хотят изменить правила оформления иномарок.

Мы уже писали о законопроекте, который предлагает отменить нулевую растаможку на авто. Его должны были вынести на голосование на прошлой неделе, но затем отложили.

Но ожидается, что проект могут внести в сессионный зал уже в скором времени.

Параллельно Кабмин начал прорабатывать схему "растаможки по-новому" - за деньги, но с обещанными "упрощениями" для граждан.

В Раде зарегистрировано сразу три новых законопроекта на эту тему. В них предлагается запустить механизм оформления иномарок через "Дию", отменить пенсионный сбор при постановке транспортных средств на учет, но главное — прописана новая формула растаможки.

При этом, как показывают предварительные подсчеты, для части автомобилей растаможка по-новому подешевеет, но для многих моделей, наоборот, подорожает.

Разбирались, как изменится стоимость машин для украинцев.

Вместо нулевой растаможки - новая формула

Кабмин подал в Раду три законопроекта по оформлению иномарок - №7466, №7467 и №7468.

Они предусматривают внесение изменений в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы в части оформления транспортных средств.

В частности, проект №7466 прописывает целый ряд поправок в Налоговый кодекс.

По сути, речь идет о новой формуле для растаможки авто.

Ранее (до введения нулевой растаможки) плата за оформление иномарок считалась по следующей формуле: базовая ставка умноженная на коэффициент двигателя и на коэффициент возраста.

Базовая ставка — 50 евро для бензиновых авто и 75 евро для дизельных моторов до 3 литров (для более мощных 100-150 евро соответственно).

Коэффициент двигателя — объем двигателя в кубических сантиметрах разделить на 1000 (к примеру для моторов в 2 тысячи кубиков коэффициент - 2)

Коэффициент возраста - количество лет с момента выпуска авто, но не более 15.

Также со всех автомобилей, кроме электрокаров, взималась ввозная пошлина в размере 10%, 20% НДС. При постановке на учет нужно было платить пенсионный сбор — 3% (если стоимость авто не превышает 165 прожиточных минимумов), 4% (если ценник до 290 прожиточных минимумов), 5% (если цена превышает 290 прожиточных минимумов).

Такую схему и эксперты, и водители критиковали. Ведь получалось, что растаможка старых авто была просто "золотой" - ценник накручивал коэффициент возраста транспортного средства.

Еще одним камнем преткновения была стоимость авто, от которой зависели ввозная пошлина, НДС и сумма пенсионного сбора. Если в случае с новыми авто все было понятно - ценник указывался в официальных документах от производителя, то по б/у машинам возникало много спорных моментов.

"В той же Германии авто можно было купить и за 1-2 тысячи евро. Но на нашей таможне эти ценники считали заниженными и выставляли свой прайс. Его считали по так называемой методике Шваке - в ней учитывалось, сколько такой автомобиль в среднем стоит на внешнем рынке и в Украине. В итоге цена, на которую "соглашались" таможенники могла в несколько раз превышать ту, за которую человек реально приобрел автомобиль. К примеру, вместо тысячи евро за базовую цену могли взять 3-4 тысячи евро. И все налоги начисляли уже исходя из этого ценника. Поэтому в итоге растаможка могла обойтись дороже, чем сама машина", — рассказывает киевлянин Виталий, который специализируется на пригоне машин из Германии.

В новом проекте предложена новая формула для налоговой ставки на авто: базовая ставка умноженная на коэффициент.

Базовая ставка будет определяться в зависимости от возраста авто. Причем чем старше транспортное средство, тем ниже ставка.

Авторы законопроекта составили таблицу с градацией базовой ставки. К примеру, для новых авто базовая ставка в 2022 году— 2,2, для годичных — 1,9, двухлетнее авто пойдет по ставке 1,65, трехлетнее — 1,55, четырехлетнее — 1,45. Для авто, выпущенных пять лет назад и больше, базовая ставка - от 1,35 и до 0,7 для авто старше 15 лет.

Еще одно предложение — снижение базовой ставки (привязанной к возрасту авто) в ближайшие 5 лет на 30%. Скажем, если новые авто в этом году посчитают по ставке 2,2, то в 2023 году - по 2,07, а к 2027 году ставка снизится до 1,54. Для авто старше 15 лет через пять лет ставка упадет до 0,49 (в 2022 году - 0,7)

Коэффициент будет определяться по отдельной формуле: коэффициент двигателя (объем в кубиках разделенный на 1000) умножить на коэффициент типа двигателя (0,5 для электрокара, 1 для бензинового мотора, 1,2 - для дизельного) и умножить на так называемый коэффициент эксклюзивности (2 для авто, которые подпадают под налог на роскошь (стоимость более 375 минимальных зарплат и возраст до 5 лет), 1 - для всех остальных).

Акцизный сбор — это налоговая ставка разделенная на два.

То есть, к примеру, на двухлетнюю легковушку с объемом бензинового двигателя 2 литра насчитают акциз 1,65 тысячи евро. А если модель дороже 2,4 млн гривен — 3,3 тысячи. Для такого же авто старше 15 лет акциз составит 700 евро. Это намного дешевле, чем по старой формуле (где сумма умножалась на коэффициент возраста - 15).

По другим налогам нововведения следующие:

НДС — налоговая ставка умноженная на 3,5 и умноженная на 20%. То есть НДС будет выше привычных 20%. Скажем, для той же двухлетней легковушки с бензиновым двухлитровым мотором - около 27%. Но к этой формуле у экспертов сразу возникло много вопросов, но вернемся к ним чуть позже.

О ввозной пошлине в новом проекте вообще нет ни слова - то есть, исходя из нынешней редакции проекта, пошлины в размере 10% просто не будет.

Предлагается отменить и пенсионный сбор на регистрацию авто.

Больше налогов в бюджет и растаможка через "Дию"

В пояснительной записке указано, что в 2019 году (когда растаможка шла по старой формуле) бюджет получил порядка 45,1 млрд гривен (было оформлено более 218 тысяч авто), в 2020 году — 43,4 млрд (за 481,4 тысячи авто).

По новой схеме, как подсчитали авторы проекта, бюджет может получить около 45,6 млрд (при этом предполагается, что в страну ввезут свыше 544 тысяч транспортных средств).

То есть будет положительное влияние на экономику Украины, - утверждается в пояснительной записке.

В проекте №7467 прописано внесение изменений в Бюджетный кодекс - перенаправить больше налогов в специальный фонд бюджета (в общий фонд поступления снизятся на 41%).

Проект №7468 предусматривает оформление авто через "Дию". Декларант должен будет внести следующие данные: ведомости о себе, уполномоченном лице, составившем декларацию, ведомости об авто (тип, марка, модель, год выпуска, идентификационный номер, объем двигателя, тип топлива).

Еще одно важное нововведение - отмена сертификации авто (ее можно будет делать добровольно).

"Растаможку через "Дию", если ее примут, можно назвать революционным прорывом. Ведь оформление будет идти в электронном виде, с минимальным влиянием "человеческого фактора". Это значит, что есть шансы убрать поборы на таможне (в частности, люди платили за то, чтобы таможенник не завышал или завышал не так сильно стоимость авто, с которой считали налоги - Ред.)", — говорит глава компании Autoconsulting Олег Омельницкий.

На одни авто - скидки, на другие - подорожание

Впрочем, при всех плюсах "упрощенной растаможки" у экспертов остается много вопросов по формуле и налогам.

Олег Омельницкий говорит, что по новой формуле выгодно растамаживать можно будет далеко не все автомобили.

"По итогу максимальной снижение налоговой нагрузки будет для авто, выпущенных 6-10 лет назад. При этом непонятно, почему выбрали именно эту категорию автомобилей. В ходе военных действий в Украине уничтожено, по разным оценкам, от 200 тысяч до 400 тысяч автомобилей. 160 тысяч уже заехало в страну под нулевую растаможку. После внедрения новых правил станут завозить машины 2013-2016 годов, в итоге наш автомобильный парк, который и ранее был достаточно старым (средний возраст авто - 27 лет) продолжит дряхлеть и через несколько лет средний возраст достигнет 30 лет. При этом будет снижена стоимость растаможки также для авто старше 15 лет, а это еще один фактор старения автопарка. Понятно, что такие машины более дешевые, но вместе с тем стратегически такой подход в развитии транспортного рынка страны вызывает большие вопросы", — считает Омельницкий.

Глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко подсчитал, что, к примеру, для пятилетней Nissan Rouge с объемом двигателя 2488 кубиков и стоимостью 3,5 тысячи евро таможенное оформление по старой формуле стоило 1,7 тысячи евро, а по новой — 2,8 тысячи евро. То есть увеличение на 1,1 тысячу евро.

Новый Nissan X-Trail с таким же мотором стоимостью 19,5 тысячи евро по прежней формуле тянул на 6,4 тысячи таможенных платежей, по новой — 4,6 тысячи евро. То есть растаможка подешевеет на 1,8 тысячи евро.

Скажем, по новому Ford Focus с движком 1408 кубиков (стоимость — 17,7 тысяч евро) растаможка по новой формуле подешевеет на 2 тысячи евро - вместо 4,8 тысяч нужно будет заплатить 2,8 тысяч евро.

Такая же модель возрастом пять лет будет стоить в растаможке на 300 евро дороже, чем по старой формуле — 1,7 тысячи вместо 1,4 тысячи.

Интересный нюанс - больше всего можно будет сэкономить на люксовых авто. Скажем, новый Mercedes с движком 3982 кубика за 100 тысяч евро по старой формуле растамаживался за 31 тысячу евро, а по новой — за 14,7 тысяч. То есть минус 16,3 тысячи евро.

"То есть для некоторых авто растаможка подешевеет на 10-50%, для других, наоборот, подорожает", - отметил Омельницкий.

Также у экспертов вызывает вопросы формула НДС. По сути, вместо привычных 20% предлагается считать налог на добавленную стоимость по формуле — налоговая ставка, умноженная на 3,5 и умноженная на 20%. Налоговая ставка, в свою очередь, зависит от объема двигателя. То есть чем больше мотор авто, тем выше НДС.

"В Директиве 112 ЕС сказано, что принцип общей системы НДС предусматривает применение к товарам общего налога на потребление, точно пропорционального цене товаров. И только объявили, что Украина стала кандидатом в члены ЕС, как Минцифры подает в ВР законопроект №7466, который рубит на корню все евроинтеграционные стремление Украины, так как предлагает налог на добавленную стоимость считать не от стоимости, а от объема двигателя. В ЕС подобного нет, поэтому теперь наше законодательство по НДС не будет отвечать законам ЕС и двери для нас закроются", - написал Назаренко на своей странице в Феусбуке.

"По НДС норма вообще очень сырая, получается, это еще один налог на "кубик" двигателя, это нонсенс. Непонятно также, куда пропала ввозная пошлина в 10%, которая прописана в Соглашении об Ассоциации с ЕС. Надежда на то, что в процессе работы над проектом все это исправят", — отметил Омельницкий.

Немало замечаний к проекту и у Главного научно-экспертного управления Рады. В частности, по коэффициенту экслюзивности - платежи для авто дороже 375 минималок, по сути, предлагается умножать на 2. При этом остается налог на роскошь. То есть фактически такие авто пойдут по двойному налогообложению, — указано в анализе проекта.

"Непонятной выглядит логика уменьшения размера базовой ставки по мере повышения возраста транспортного средства. Такое предложение требует, как минимум, обоснования с приведением примеров расчетов ставки акцизного налога для транспортных средств разных годов выпуска", — отмечают в Главном научно-экспертном управлении. Таких расчетов в сопроводительных документах к проекту нет.

В Главном научно-экспертном управлении также добавили, что льготы для старых авто будут стимулом для ввоза в Украину устаревших транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями, тогда как многие страны ЕС к 2035 году хотят запретить продажи авто с двигателями внутреннего сгорания.

В каком варианте утвердят растаможку по-новому - пока сказать сложно. Но в любом случае она будет менее выгодна для украинцев, чем сегодняшняя растаможка под ноль. Это значит, что наметившаяся на отечественном авторынке тенденция удешевления машин может развернуться.

"В последнее время б/у авто в Украине заметно упали в цене. По сравнению с прошлым годом, снижение от нескольких сотен долларов до тысячи и даже больше. Что будет с ценами после возврата "платной" растаможки — вопрос пока открытый", - подытожил Олег Омельницкий.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине назвали три пункта, через которые можно провезти авто с "нулевой растаможкой".

Также мы разбирались, что происходит с очередями на границе и с "нулевой" растаможкой авто.