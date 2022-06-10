Кабинет министров Украины предлагает ввести процедуру растаможивания автомобилей в приложении "Дия" и освободить от налогообложения электромобили.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства.

"Сегодня мы проголосуем и передадим в Верховную Раду законопроект, предусматривающий растаможивание автомобилей в "Дии". Все максимально просто и удобно. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей будет производиться автоматически. Оплатить можно прямо в приложении. Весь процесс растаможивания – не более пяти минут", - сказал премьер.

Шмыгаль также отметил, что теперь таможенники не будут влиять на формулу растаможивания, ее будут определять исключительно характеристики авто: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность.

Напомним, сейчас в Украине действует налоговая льгота на ввоз импортных автомобилей. С начала войны в Украину по этой льготе ввезли 140 310 импортных машин.

Между тем уже с 1 июля власти могут вернуть НДС и налоги на импорт, которые отменили в начале войны. В том числе они планируют пересмотреть нулевую растаможку иномарок, под которую в страну продолжают массово завозить авто.