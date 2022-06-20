Все сотрудники российских государственных органов за командировки на Донбасс теперь будут получать двойную зарплату. Такое решение приняло правительство РФ.

"Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата… выплачивается в рублях в двукратном размере", - говорится в решении.

Двойную оплату также могут получить сотрудники учреждений, которые участвуют в "восстановлении инфраструктуры Донбасса".

Ранее "Страна" писала, что в России учителям из регионов предлагают на лето поехать работать на захваченную Россией часть Украины. В объявлениях это называют работой "на юго-западных территориях".

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.