Сотрудникам госорганов России за командировки на Донбасс будут платить двойную зарплату
Все сотрудники российских государственных органов за командировки на Донбасс теперь будут получать двойную зарплату. Такое решение приняло правительство РФ.
"Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата… выплачивается в рублях в двукратном размере", - говорится в решении.
Двойную оплату также могут получить сотрудники учреждений, которые участвуют в "восстановлении инфраструктуры Донбасса".
Ранее "Страна" писала, что в России учителям из регионов предлагают на лето поехать работать на захваченную Россией часть Украины. В объявлениях это называют работой "на юго-западных территориях".
Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.
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