В России учителям из регионов предлагают на лето поехать работать на захваченную Россией часть Украины. В объявлениях это называют работой "на юго-западных территориях".

Об этом пишет российское издание "Верстка", которое опубликовало соответствующий скриншот из учительского чата.

По данным учителей, сообщения рассылают директора школ, которые ищут добровольцев.

Как пишет "Верстка", платят 8 тысяч рублей в сутки (около 4 200 грн или около 120 долларов).

Средняя зарплата учителя в России в конце прошлого года составляла около 46 тысяч рублей в месяц (около 24 200 грн по курсу - Ред.). То есть для тех, кто поедет на захваченные земли предлагают заработок почти в 4 раза больше.

Напомним, что на оккупированном юге Украины местных педагогов призывают готовиться к обучению по новой российской программе и ездить в Крым для "повышения квалификации".

Ранее мы писали, что в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) школьников начнут учить на русском и по пятибальной системе.

А также, что в РФ займутся "перевоспитанием" школьных учителей с оккупированного Донбасса. Для них Минпросвещения РФ ввело программу "переподготовки и повышения квалификации".