Под Житомиром будут судить учительницу, назвавшую войну "спецоперацией", а события в Буче "постановкой"
В Житомирской области будут судить учительницу украинского языка за отрицание военной агрессии против Украины.
Как сообщают в Офисе генпрокурора, она на заседании методобъединения учителей-языковедов стала убеждать коллег, что войны нет, а есть "спецоперация", в ходе которой российские войска оказывают "помощь братскому народу", и что произошедшее в Буче - постановка.
Напомним, в Украине завели уже больше полутысячи дел за пособничество России - коллаборационизм. В первую очередь это касается жителей территорий, которые оказались захваченными Россией - полицейских, учителей, чиновников.
Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.