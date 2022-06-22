Канцлер Германии Шольц не видит перспектив переговоров по войне, потому обещает помогать Киеву оружием
Канцлер Германии Олаф Шольц не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине. "Мы далеки от переговоров между Россией и Украиной. Россия верит в продиктованный мир. Мы должны продолжать поддерживать Украину, в том числе большим количеством оружия", - заявил он в правительственном обращении, передает Bild.
Шольц пообещал постоянную поддержку Германии и Европы Украины в борьбе с Россией, в том числе с помощью оружия. "Украина получает оружие, которое ей особенно необходимо на нынешнем этапе войны. Германия поставляет оружие – "сегодня и в будущем", - сказал Шольц.
По его словам, "партнерство с империалистической путинской Россией немыслимо в обозримом будущем".
Ранее Шольц заявил, что обещанное Украине немецкое оружие прибудет вовремя.
Канцлер Германии также выразил мнение, что Путин хочет вернуться к политике сфер влияния, но заявил, что у российского президента это не получится.
Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.