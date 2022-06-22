Канцлер Германии Олаф Шольц не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине. "Мы далеки от переговоров между Россией и Украиной. Россия верит в продиктованный мир. Мы должны продолжать поддерживать Украину, в том числе большим количеством оружия", - заявил он в правительственном обращении, передает Bild.

Шольц пообещал постоянную поддержку Германии и Европы Украины в борьбе с Россией, в том числе с помощью оружия. "Украина получает оружие, которое ей особенно необходимо на нынешнем этапе войны. Германия поставляет оружие – "сегодня и в будущем", - сказал Шольц.

По его словам, "партнерство с империалистической путинской Россией немыслимо в обозримом будущем".

Ранее Шольц заявил, что обещанное Украине немецкое оружие прибудет вовремя.

Канцлер Германии также выразил мнение, что Путин хочет вернуться к политике сфер влияния, но заявил, что у российского президента это не получится.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.