Советник главы МВД Виктор Андрусив накануне приезда Макрона, Шольца и Драги в Киев спрогнозировал, что они привезут в Украину кандидатство в члены ЕС и просьбу вернуться к переговорам с Путиным.

Как сообщил "Стране" Андрусив по итогам визита европейских лидеров в Киев, его прогноз сбылся наполовину.

"В части первой прогноз оправдался, а в части второй ситуация вышла немного другой. Стороны, по моему мнению, пытались поднять этот вопрос, но после посещения Ирпеня заняли другую позицию. Мол, переговоры важны, они должны происходить, но Украина должна вести их сама и сама решать, когда и на каких условиях их вести. Об этом вчера прямым текстом заявил Макрон", - говорит Андрусив.

По его словам, перед Украиной вопрос не ставится в формате "кандидатство в члены ЕС в обмен на переговоры с Путиным".

"Никогда вопрос между кандидатством в члены ЕС и переговорами с Россией не стоял как "или-или". Европейцы разделяют эти вещи. Суть их позиции в том, что должны быть переговоры для решения конфликта в Украине, и параллельно они за предоставление кандидатства в члены ЕС. Эти вопросы не связаны, они просто есть", - считает Андрусив.

Напомним, Макрон заявил, что Украина не могла бы стать кандидатом в ЕС "при обычных условиях".

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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