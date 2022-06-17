Украина не могла бы стать кандидатом в ЕС "при обычных условиях". Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы делаем это, потому что идет война", - объяснил он.

Макрон также заявил, что Украина является частью "европейской семьи".

"Дорога будет длинной, но это знак надежды", - предупредил он, добавив, что это также "послание, адресованное России".

Напомним, накануне Макрон, Шольц и Драги поддержали немедленный статус кандидата в ЕС для Украины.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.