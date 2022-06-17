Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги за кулисами встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским призывали Украину пойти на уступки Москве. Тройка европейских лидеров хочет "максимально-рентабельного мирного решения".

Об этом пишет колумнист Welt Кристоф Шильц.

Автор рассуждает, что поддержка "стремления Украины в ЕС", с которой тройка приехала в Киев, в действительности, ничего не стоит политикам, и не означает ничего конкретного.

"И есть основания полагать", что, на самом деле, Зеленского на встрече "за закрытыми дверями" подталкивали к началу переговоров с РФ.

Такой вывод автор делает на основе трёх моментов.

Во-первых, Италия еще три недели назад представила наброски "мирного плана".

Во-вторых, Европа не спешит с оружием, а в поставках оружия видится затягивание войны.

В-третьих, один из участников встречи, Макрон, ранее был в Румынии, и говорил там не об оружии, а о переговорах.

Шольца, Макрона и Драги автор определяет "ядром новой коалиции", которая выступает "за быстрое и наиболее рентабельное мирное решение", не вдаваясь в вопросы мировой безопасности. Это, делает вывод автор, создаст раскол со странами Прибалтики и восточной Европы.

Напомним, и ранее Зеленский говорил, что Макрон навязывал Киеву уступки России, чтобы помочь Путину "сохранить лицо".

Также "Страна" разбиралась, почему украинские власти усилили критику Запада за призывы к уступкам России.