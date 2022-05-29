Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал подборку высказываний представителей Запада на тему неизбежной победы России и необходимости Украине идти на уступки. Центр считает, что эти нарративы продвигает Россия через лояльных ей западных экспертов.

Вот подборка этих высказываний от Центр противодействия дезинформации.

Французский центр исследований в области разведки опубликовал аналитическое исследование, в котором продвигаются нарративы о "неопытных украинских солдатах" и "профессиональной российской армии".

Экс-сенатор США Р.Блэк в интервью англоязычным медиа рассказывал о неизбежной победе России, поскольку "РФ не может себе позволить проиграть из-за угрозы расширения НАТО".

Итальянский генерал Л. Трикарико призвал ЕС отказаться от "сумасшедшей идеи выиграть войну в Украине" и склонить Украину к капитуляции, чтобы не провоцировать Россию на применение оружия массового поражения.

Германский Институт Шиллера провел международную дискуссию на тему угрозы Третьей мировой войны, участники мероприятия пришли к выводу, что "конфронтация с Россией губительна для Германии и ЕС".

Скриншот: Telegram/ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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Ниже публикуется свежий выпуск блога "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой.