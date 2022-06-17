Прямые переговоры с президентом России необходимы.

Так считает канцлер Германии Олаф Шольц.

"Абсолютно необходимо говорить с Путиным", - сказал Шольц в телеинтервью немецкому агентству печати DPA.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги предлагали Зеленскому разморозить переговоры с Россией, но в Офисе президента это опровергли.

Также "Страна" сообщала, что по словам Олафа Шольца, у Путина есть иллюзия, что РФ может навязать условия мира с Украиной, захватив часть ее земель.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.