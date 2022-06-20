Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет вернуться к политике сфер влияния. Но Шольц уверен, что у него это не получится.

Комментируя свои слова о Путине, который боится, что "искра демократии" может распространиться на Россию, канцлер сказал, что этот страх объясняет, почему Путин годами пытался развалить НАТО и ЕС.

Также Шольц заявил, что высокие цены на энергоносители останутся еще на долгое время.

Ранее канцлер говорил, что Европейский Союз должен облегчить вступление новых членов.

"Для этого необходимо модернизировать структуры и процессы принятия решений. Невозможно будет единогласно решать в будущем все, что делается таким образом сегодня", - пояснил Шольц. Канцлер Германии добавил, что надеется представить свои предложения на саммите Евросоюза, намеченном на четверг и пятницу.

Кроме того, "Страна" сообщала, что Шольц не верит объяснениям Москвы относительно причин сокращения поставок газа в Европу. По мнению Шольца, заявления России о том, что поставки газа сократились вследсвтие отсутствия запасных частей из-за санкций, "неправдоподобны".