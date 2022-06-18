Главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал несколько заявлений для журнала Foreign Affairs.

По словам Кулебы, Путин пойдет на переговоры только, если Украине удастся оттеснить российские войска достаточно далеко.

Кроме того, министр заявил, что Украине нужно оружие, которое докажет, что "Запад стремится помочь нам действительно победить, а не просто не дать нам проиграть".

Еще одно заявление министра о том, что в мире растет усталость от войны, отсюда - призывы к Украине пойти на компромисс.

"Лица, принимающие решения в африканских, арабских и азиатских государствах, поддерживают Украину, но вежливо предлагают ей прекратить сопротивление", - сказал министр.

Помимо этого, глава МИД отметил, что миссия Украины — существенное ослабление России.

Ранее глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому возвращаться за стол переговоров не время. Чтобы ситуация изменилась, нужно контрнаступление ВСУ.

В то же время в России продолжают делать заявления о том, что заинтересованы в переговорах с Украиной. О вероятности возобновления переговорного процесса сказал глава переговорной делегации от РФ Владимир Мединский.

Напомним, война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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