Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз должен облегчить вступление новых членов.

Об этом немецкий политик сказал в интервью DPA.

"Для этого необходимо модернизировать структуры и процессы принятия решений. Невозможно будет единогласно решать в будущем все, что делается таким образом сегодня", - пояснил Шольц.

Канцлер Германии добавил, что надеется представить свои предложения на саммите Евросоюза, намеченном на четверг и пятницу.

На встрече главы 27 стран-членов рассмотрят заявления Грузии, Молдовы и Украины о членстве в ЕС. Это произойдет всего через неделю после того, как Европейская комиссия рекомендовала Молдове и Украине стать официальными кандидатами на членство, и это мнение поддержал Шольц.

Прямо сейчас вопросы статуса кандидата должны быть согласованы всеми 27 странами-членами единогласно, но в ЕС уже давно ведутся дискуссии об ослаблении этого правила. Однако любые реформы процесса могут быть реализованы только при наличии единодушной поддержки таких изменений всеми странами-членами ЕС.

Ранее мы подробно рассказывали, какие требования выставила Еврокомиссия Украине вместе со статусом кандидата в члены ЕС.

Также "Страна" сообщала, что статус кандидата для Украины на вступление в Евросоюз могут отменить при невыполнении требований.