Анализируем 122-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 25 июля

Луганская область. Сегодня украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили.

Днем глава военной администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что город полностью захвачен. На вопрос, отошли ли ВСУ в Лисичанск, он ответил так: "Лисичанск более укреплен, благодаря своей географической позиции и высоте. Поэтому, вероятно, да, но большего сказать не могу".

Также начальник города рассказал, что россияне уже снимают видео с гражданскими, которые выходят из промзоны завода "Азот". Напомним, что там скрывались от обстрелов более 500 человек, включая детей и младенцев. Все они, по данным Стрюка, сами захотели остаться на контролируемой Россией территории.

На видео, которые расходятся по российским телеграм-каналам, люди рассказывают, что укрытия на заводе уже не выдерживали бомбардировок и рушились.

Также Стрюк сообщил, что россияне уже назначили "коменданта" города.

В своей вечерней сводке отход из Северодонецка подтвердил Генштаб. Также оставлены южные пригороды - Сиротино, Вороново и Боровское. В общем, весь левый берег Донца, согласно этой сводке, уже находится под контролем РФ.

Впрочем, судя по всему, что-то с отводом украинских войск пошло не так.

В Министерстве обороны Украины сегодня раскритиковали тех, кто сообщил об отступлении до того, как информацию официально подтвердили военные (имел в виду, очевидно, главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который заявил о выводе войск вчера утром). Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что из-за этого были сорваны военные операции.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлениям Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", - написала Маляр.

Так или иначе, но о том, что украинские воска отступают из Северодонецка из разных источников стало известно как раз вчера утром.

И вопрос в том - куда именно отступают украинские войска и как далеко. Вопрос номер один - что с Лисичанском, куда, по идее, домны отступить украинские военные? Будут ли его оборонять либо также покинут как и Северодонецк?

Судя по всему, в Лисичанске ситуация напряденная. Его пытаются блокировать с юга и наносят авиаудары, сообщал утром Генштаб.

По неофициальным данным с украинской стороны, Лисичанск уже находится в оперативном окружении. Оттуда осталась только одна дорога, которая частично идет по полям и находится под постоянными обстрелами.

Об этом пишет в Facebook находящийся в Лисичанске внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко (он сейчас, судя по его страницам в соцсетях, состоит в рядах ВСУ). "В самом городе ситуация остается крайне сложной: нехватка людей, нехватка танков, нехватка артиллерии и отсутствие авиации. И ситуация, к сожалению, будет ухудшаться. Бои продолжаются", - добавил Шевченко.

В "ЛНР" сегодня заявили, что уже ведут бои в самом Лисичанске и захватили шахту, а также завод. Украина этого не подтверждает.

Также сегодня сообщалось в взрывах на военных складах в Сватово, на территории, контролируемой "ЛНР".

Донецкая область. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска (это господствующая высота в данной местности).

С утра сообщалось о штурме в направлении Покровского, которое в пяти километрах к востоку от Бахмута. Штурм со стороны Владимировки отбит еще утром. Южнее атака со стороны Пилипчатино захлебнулась ближе к вечеру.

Также к Бахмуту прорываются с юга: по линии Роты-Вершина враг продвинулся на один километр.

Также Генштаб сообщал, что к северу от Авдеевки шел бой на константиновской трассе в районе Каменки и Василевки, противник с потерями отступил.

Сегодня ночью под огнем оказались несколько городов, контролируемых "ДНР" - Кировское, Харцызск, Шахтерск, Снежное. Местные паблики публикуют видео обстрелов.

В самом Донецке сегодня активно обстреливали Кировский и Петровский районы (западное направление, рядом находятся контролируемые Украиной Красногоровка и Марьинка).

А вот многострадальный Киевский район (на севере, примыкает к Авдеевке и Пескам) сегодня впервые за последние несколько недель не обстреливался. В "ДНР"-овских пабликах связывают это с ударами по Авдеевке, которые наносились этой ночью.

Остальной фронт. Россия сегодня ночью выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

То есть сегодня с утра противник массированно обстреливал воинские части и учебные центры ВСУ.

Второй важный момент - обстрелы, как утверждают в Украине, шли в том числе с территории Беларуси.

"Возобновились обстрелы из оперативно-тактических комплексов "Искандер" с территории Беларуси. Также РФ впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22м3 из воздушного пространства этой страны", - сообщили Воздушные силы Украины. .

Сообщается, что крылатые ракеты "Калибр" морского базирования были направлены по целям на Западе Украины. На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также задействовал комплексы "Искандер" и "Точка-У".

На южном направлении обстрелы велись ракетами "Оникс" из оперативно-тактического комплекса "Бастион".

Командование ВВС объяснило, почему не смогло отразить ракетную атаку сегодняшней ночью.

Дело в том, что запускавшиеся сегодня ракеты Х-22, "Оникс" и "Искандер" являются чрезвычайно сложными целями для украинских комплексов ПВО. Причина - высокая скорость "Ониксов" и Х-22 (более 3000 км/ч). А "Искандеры" летят по баллистической траектории, их поражение является нетипичным и крайне сложным заданием для средств ПВО, имеющихся на вооружении у ВСУ.

Тем не менее, часть запущенных ночью ракет удалось сбить.

В украинской разведке назвали ракетный удар с территории Беларуси "масштабной провокацией РФ с целью дальнейшего втягивания Беларуси в войну против Украины".

"Российские бомбардировщики работали непосредственно с территории Беларуси. Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям", — сообщило ГУР.

Также сегодня били ракетами по Николаеву и под Ровно. Везде под удар попали объекты инфраструктуры.

Также сегодня главком ВСУ Залужный опубликовал первое официальное видео работы американских РСЗО Himars на линии фронта.

Прогнозы

К концу года боевые действия на территории Украины могут свестись практически до нуля. Такой прогноз в интервью ITV сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его мнению, решающий момент в войне произойдет в августе, когда произойдут "определенные события", которые продемонстрируют всему миру, что начинается перелом.

В итоге, по словам Буданова, Украина вернется к границам 1991 года (и других сценариев никто не рассматривает). "Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - прогнозирует Буданов.

Буданов подчеркивает, что Украина, несмотря на постепенное отступление на восточном направлении, которое он назвал "тактическим", добивается успехов в других регионах, в частности, Херсонской области.

Отметим, что глава ГУР не в первый раз дает такой прогноз. Мы уже рассказывали, что о конце года, как о вероятном сроке окончания горячей фазы войны пишут и российские эксперты.

Также об августе, как "переломном" месяце заявлял недавно глава переговорной группы с Россией Давид Арахамия. Видимо, украинская власть готовит на конец лета контрнаступление. Но вот зачем она об этом открыто рассказывает - пока ясности нет. То ли для поднятия боевого духа ВСУ, то ли для дезинформирования противника.

В НАТО сегодня снова повторили, что война в Украине закончится мирными переговорами, но сначала Запад хочет обеспечить для Киева максимально сильную переговорную позицию.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais.

"Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров. Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России", - заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что между НАТО и Россией "нет тотальной войны".

Столтенберг заявил, что "мира всегда можно достичь, если сдаться", но украинцы "готовы заплатить очень высокую цену, пожертвовать собой" ради своей свободы и права "не подчиняться власти России".

"Не нам указывать им, как далеко должны зайти их жертвы", - добавил генсек Альянса. Хотя судя по его заявлениям, НАТО против того, чтобы Киев сдавался.

Того же не хочет и премьер Британии Джонсон. Однако он сегодня сделал пессимистический прогноз.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… И поэтому давление будет расти, чтобы побудить — может быть, принудить — украинцев к плохому миру", - сказал он.

О том, что война с Россией - исключена для Альянса, говорит и ситуация с Калининградом. В Литве, которая заблокировала российский транзит в регион, сегодня заявили, что Еврокомиссия намерена пойти Москве навстречу и разрешить перевозку подсанкционных товаров через территорию ЕС из "России в Россию".

Документ уже готов, и будет опубликован на следующей неделе, заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Президент Литвы Гинтарас Науседа выпустил тревожный пост о том, что уже обсудил вопрос транзита с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - и принял решение не идти на уступки России. То есть, какие-то уступки ЕС предлагает сделать.

И, учитывая нежелание Вильнюса на них соглашаться, можно предположить, что эта игра ведется не "старой" Европой, а основными союзниками Литвы по НАТО - Британией и США. Как уже рассказывала "Страна", одной из целей может быть увеличение военного присутствия Альянса в Литве и других прибалтийских государствах, о чем, возможно, пойдет речь на предстоящем в конце июня саммите НАТО в Мадриде.