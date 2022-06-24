Глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что в случае возобновления переговоров с Украиной речь не пойдет о возврате территорий, уже занятых российской армией.

Об этом он заявил в интервью белорусскому ТВ.

Лавров сказал, что когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать "нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей".

"Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс, о чем, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать, будем смотреть, какая ситуация сложилась "на земле", - сказал Лавров.

Ранее глава украинской переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Украина может возобновить переговоры с РФ после контрнаступления.

А канцлер Германии Олаф Шольц не видит перспектив переговоров по войне, потому обещает помогать Киеву оружием.

Хотя даже США заявили, что война должна закончиться переговорами. Но принуждать Киев сдавать территории Штаты не будут.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.