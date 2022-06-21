Нардеп Евгений Шевченко, который заявил сегодня о выполнении некоей "военно-политической миссии", сказал "Стране", что его хотели убить противники переговорного процесса между Украиной и Россией.

"Я не могу ничего рассказать о своей деятельности и местонахождении за все время моего отсутствия. После войны расскажу. Информацию, которой можно делиться с общественностью, можете получить у ГУР. Единственное скажу, наша военно-политическая миссия позволила намного облегчить сегодняшнюю жизнь людей в Киеве и Чернигове.

Совсем скоро я продолжу заниматься публичной политической деятельностью, сейчас задачи другие.

У нас есть понимание, что после моего непосредственного участия в организации переговоров украинский и российский делегаций, третьи силы хотели меня ликвидировать. Целью акции по моему устранению было срыв переговорного процесса. Остальное сказать не могу", - сказал "Стране" Шевченко.

Напомним, что Шевченко - депутат, который часто ездил к президенту Беларуси Лукашенко, за что и был исключён из состава фракции "Слуга народа". На него еще в конце прошлого года открыли дело по госизмене.

В начале марта 2022 года появилась информация, что его задержала СБУ на границе с Польшей. Однако сам Шевченко заявил, что его никто не задерживал, а сам он вступил в Вооруженные силы Украины. После этого народный депутат пропал из поля зрения.