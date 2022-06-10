Генпрокуратура заочно объявила о подозрении известному украинскому политологу Михаилу Погребинскому. Его подозревают по статье 111 (госизмена).

Имя ведомство не раскрывает, но из фото, опубликованных в телеграм-канале Офиса генпрокурора, понятно, кто это.

Следствие считает, что Погребинский вел "подрывную деятельность" против Украины, выступая на российском телевидении. По мнению СБУ и Офиса генпрокурора, Погребинский распространял "российские месседжи", дискредитировал Украину на международной арене и деморализовывал украинскую армию.

Следствие ведут Нацполиция и СБУ.

В конце марта дома у Погребинского прошел обыск. Политолог заявил, что процессуального статуса он не имеет и не задержан.

"И, судя по всему, это так и было. Потому что в начале апреля Погребинский свободно выехал из Украины (по возрасту он имел право выезжать за границу, а раз его выпустили, значит он на тот момент не был подозреваемым). Публиковались фото политолога в Будапеште", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, СБУ подозревает в госизмене главу Херсонской ОГА времен Януковича.

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