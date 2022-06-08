Партия "Слуги народа" открестилась от своего бывшего однопартийца нардепа Алексея Ковалева, который заявил, что Россия "пришла в Херсон навсегда".

Пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук напомнила, что Ковалев уже не является ни членом фракции, ни партии:

"Алексей Ковалев лишь подтвердил то, в чем его объективно подозревали. Поэтому этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы, и мы уверены, что соответствующие решения должны появиться как можно скорее", – сказала она.

То же сказала и замглавы фракции Евгения Кравчук:

"Убеждена, что правоохранители должны открыть уголовное производство немедленно. Это явное коллаборантство".

Также она объяснила, что для лишения Ковалева депутатского мандата необходимо решение суда или заявление по собственному желанию.

Напомним, 3 мая Ковалев был исключен из состава фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, накануне Офис Венедиктовой открыл дело о возможном коллаборационизме "слуги народа" Ковалева. При этом сам Ковалев ранее сообщил, что на данный момент работает в захваченной Россией части Херсонской области, где находится его округ, а также детально разъяснил свою позицию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.