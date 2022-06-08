Против мэра Святогорска (Донецкая область) Владимира Бандуры открыли уголовное производство, его подозревают в госизмене.

В ГБР сообщают, что Бандура пропагандирует "русский мир" и дискредитирует ВСУ, в частности, обвиняет украинскую сторону в поджоге скита на территории Святогорской Лавры.

Напомним, накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о "полном контроле" над Святогорском. Для того, чтобы контролировать Святогорск полностью, нужно захватить в том числе правобережную часть, где расположена Лавра и меловые горы, где находятся села Богородичное и Татьяновка. Об их взятии россияне пока не сообщали, а украинский Генштаб заявлял об обстрелах противником этих населённых пунктов. Подробнее об этом можно почитать в отдельном материале "Страны".

Также мы сообщали, что в Святогорске после обстрела загорелся самый большой деревянный храм в Украине. Позже мы публиковали видео того, что осталось от Всехсвятского скита в Святогорске после обстрела.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.