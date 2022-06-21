Народный депутат Евгений Шевченко заявил о возвращении в публичную плоскость и опроверг свои связи с россиянами.

Шевченко в своем телеграм-канале пишет, что жизнь его "висела на волоске", и он был спасен военной разведкой.

"Официально заявляю, на сторону русских я не переходил и не собираюсь", - сообщил он.

Все время своего "отсутствия в эфире" Шевченко выполнял некую "военно-политическую миссию", суть которой он не раскрыл.

Шевченко, который ранее был известен своими тесными связями с Лукашенко, исчез из публичного поля в начале марта. Тогда же появилась информация, что его задержали при попытке выехать из Украины.

Напомним, СБУ заявила о разоблачении российских агентов в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.