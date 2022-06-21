СБУ сообщает, что разоблачила российскую агентуру в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины.

В Киеве были задержаны завотдела Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

Они "передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей", сообщили в СБУ.

Им платили от двух до 15 тысяч долларов за одно задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.

Обоим сообщили подозрение в госизмене, суд отправил их под арест в СИЗО.

Напомним, В СБУ заявили о задержании на Буковине российского диверсанта, планировавшего взрывы на железной дороге.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.