В СБУ заявили о задержании на Буковине российского диверсанта, планировавшего взрывы на железной дороге. Видео
В СБУ заявили, что задержали в Черновцах российского агента, который планировал серию диверсий на железной дороге и собирал информацию о поставках оружия и складах с топливом.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По данным следствия, задержанный находился на агентурной связи подконтрольных России спецслужб т.н. "ДНР", имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но долгое время находился на "консервации" в одной из ближневосточных стран", - говорится в сообщении.
После начала войны он якобы получил от своих "кураторов" задачу прибыть в Украину для сбора разведданных по транспортным каналам поставок вооружения и военной техники в Украину с запада, местонахождение резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине.
По результатам полученных данных он планировал совершить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах, говорят в СБУ.
Сейчас он арестован, продолжается следствие.
Ранее в МВД сообщили, что в Киеве и области выросло число задержаний российских диверсантов, планировавших теракты.
Также в МВД заявляли, что РФ может забросить на Волынь своих диверсантов через Беларусь.
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Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.
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