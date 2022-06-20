В СБУ заявили, что задержали в Черновцах российского агента, который планировал серию диверсий на железной дороге и собирал информацию о поставках оружия и складах с топливом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным следствия, задержанный находился на агентурной связи подконтрольных России спецслужб т.н. "ДНР", имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но долгое время находился на "консервации" в одной из ближневосточных стран", - говорится в сообщении.

После начала войны он якобы получил от своих "кураторов" задачу прибыть в Украину для сбора разведданных по транспортным каналам поставок вооружения и военной техники в Украину с запада, местонахождение резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине.

По результатам полученных данных он планировал совершить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах, говорят в СБУ.

Сейчас он арестован, продолжается следствие.

Ранее в МВД сообщили, что в Киеве и области выросло число задержаний российских диверсантов, планировавших теракты.

Также в МВД заявляли, что РФ может забросить на Волынь своих диверсантов через Беларусь.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.