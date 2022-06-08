СБУ разоблачила более 160 вражеских ДРГ и сообщила о подозрениях 1 тысяче злоумышленников за преступления против госбезопасности. Среди разоблаченных преступников есть корректировщик, направлявший огонь на инфраструктурные объекты.

Об этом сказано в Фейсбуке СБУ.

По данным ведомства, в Киеве к 8 годам заключения приговорен российский агент, корректировавший вражеские ракетные обстрелы по объектам энергетики и водоснабжения. Злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ еще в мае.

Установлено, что он был завербован в 2014 году, получил паспорт гражданина России и затем его перевели в режим ожидания. А с начала полномасштабной агрессии РФ злоумышленник приступил к выполнению указаний противника.

Также в СБУ рассказали о других своих достижениях. Так, одна из последних спецопераций службы – обезвреживание российской агентуры, готовившей теракты на юге Украины. В частности, СБУ задержала вражеского агента, разведывавшего дислокацию артиллерии и спецподразделений ВСУ на южном фронте. Он занимался и подготовкой терактов на территории военных гарнизонов и объектов критической инфраструктуры. В ходе обысков у злоумышленника изъяты боевые средства поражения и мобильный телефон для связи с представителем спецслужб России.

В Ровенской области контрразведка СБУ задержала вражеского агента, завербованного оккупантами в преддверии полномасштабного вторжения. По указанию захватчиков он собирал данные украинских защитников, в том числе о местах прохождения службы и адреса проживания участников АТО. Полученную информацию враг планировал использовать для совершения серии заказных нападений на военнослужащих ВСУ.

А в Хмельницком задержан агент ФСБ, собиравший разведданные для осуществления ракетных ударов по стратегически важным объектам региона. Злоумышленник был задержан на попытке передачи захватчикам этой информации.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.