Советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Россия может забросить свои диверсионно-разведывательные группы в Волынскую область из Беларуси, чтобы отвлечь ВСУ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Есть угроза, что эти группы будут перебрасываться именно оттуда на территорию Волынской области. Такие действия преследуют цель отвлечения и отвлечения наших войск. В конце концов, на освобожденных территориях им тяжело действовать, потому что следит полиция, работают блокпосты и люди стали внимательнее", - заявил Андрусив.

Отметим, на днях сообщалось, что к границе с Волынской областью подошла белорусская военная техника.

При этом Владимир Зеленский назвал минимальным риск вторжения в Украину со стороны Беларуси.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.