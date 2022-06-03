Колонна белорусской военной техники, о которой сообщалось вчера, подошла к границе с Волынской областью.

По данным мониторинговой группы "Белорусский гаюн", шесть БТРов и один МАЗ заметили в пятницу, 3 июня, в 11:35 в Кобринском районе в сторону деревни Дивина.

Эта же колонна в сопровождении ГАИ затем повернула в сторону границы с Украиной.

В 12:45 со стороны границы с Украиной в сторону Кобрина двигались 2 БТР и МАЗ, затем за ними колонна из 6 БТР и МАЗа.

Напомним, война в Украине идет уже 100 дней. Мы разбирали главные сценарии Украины, России и Запада.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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