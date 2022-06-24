Путин не воспринимает мирные переговоры с Украиной всерьез. Об этом заявил Борис Джонсон на саммите стран Содружества наций, пишет Guardian.

"Он хочет удвоить ставку и сделать новый Грозный в больших городах Украины", – сказал британский премьер.

"Я думаю, что это трагическая ошибка, но это то, что он, кажется, делает в данный момент", - добавил Джонсон.

Напомним, что ранее Борис Джонсон высказал мнение, что наступление России в Украине замедлится, поскольку Москва исчерпает ресурсы.

А также, что Украине не следует "отдавать свои территории в обмен на мир". А украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ до 24 февраля.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.