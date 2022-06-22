Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине не следует "отдавать свои территории в обмен на мир". А украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ до 24 февраля.

Такое мнение британский политик в интервью итальянскому изданию Сorriere della Sera.

"Когда мы говорим, что Путин должен потерпеть неудачу, мы не имеем в виду события в Москве или российскую политику: скажу ясно, что это не моя цель. Я имею в виду, что нам нужно как минимум вернуться к статусу-кво до 24 февраля - вот что я подразумеваю под неудачей. Это означает, что его силы следует изгнать из районов Украины, в которые они вторглись", - сказал Джонсон.

При этом Джонсон уточнил: на какие условия идти ради мира, должны решать сами украинцы.

"Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать", - сказал премьер-министр Великобритании.

Ранее британский премьер обвинил Путина в "тактике истощения" и призвал мир готовиться к затяжной войне с Россией.

Напомним, на прошлой неделе Джонсон побывал в Киеве - уже второй раз за время войны.