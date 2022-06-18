Джонсон заявил, что он за то, чтобы "Евровидение" провели в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон против решения лишить Украину права провести "Евровидение-2023". Конкурс отдали Великобритании, но Джонсон не считает, что это справедливо.
Его слова приводит Sky News.
"Факт таков: Украина победила, и она заслуживает его проводить. Я считаю, что они могут провести конкурс, и верю, что они должны это сделать. По моему мнению, Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для Евровидения", — сказал Джонсон.
Напомним, что вчера с заявлением о несправедливости лишения Украины права на проведение "Евровидения" выступил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Перед этим глава "Суспильного" говорил, что Украина делает "все возможное", чтобы Евровидение-2023 прошло в нашей стране.
Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.
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