Певица Алина Паш, которая лишилась возможности представлять Украину на Евровидении-2022 из-за поездки в аннексированный Крым, заявила, что ездила туда выступать вместе с Ириной Билык на свадьбе ее друзей.

Об этом певица сообщила на своей странице в соцсети. По ее словам, после победы на "Евровидении" группы Kalush Orchestra она поздравила музыкантов. Также она рассказала подробности своей поездки в Крым.

"Я не выступала в рф. Если вы имеете ввиду мое выступление на бек-вокале с Ириной Билык на свадьбе у ее друзей в Крыму, то не нужно признавать Крым российским. Крым - это Украина", - написала Алина Паш.

Напомним, певица Алина Паш победила в Национальном отборе на Евровидение и это вызвало недовольство в Сети. Девушку раскритиковали за посещение аннексированного Крыма в 2015 году и за фотографии из Москвы.

При этом, согласно правилам, в Нацотборе не могут участвовать артисты, выступавшие в России и Крыму. Но "Суспильне" не нашло нарушений в ее поездке, поскольку выступала она на частном мероприятии украинцев, а пересечение границы проходило со стороны Украины. Такие данные и сама Паш указала в анкете.

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