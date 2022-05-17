Украина делает "все возможное", чтобы Евровидение-2023 прошло в нашей стране. Об этом сообщил глава "Суспильного" Николай Чернотицкий на брифинге, который транслировался в эфире телемарафона.

"Мы делаем все возможное, чтобы Евровидение прошло тут, надеюсь, что Евровидение пройдет в мирной Украине. Окончательное решение будет принято с Европейским вещательным союзом", - сказал Чернотицкий.

Напомним, Украина победила на Евровидении-2022.

Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк после выступления на финале Евровидения обратился к зрителям со сцены песенного конкурса и прокричал: "Я прошу всех вас. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите Азовстали, прямо сейчас!"

Также "Страна" сообщала, что в Украине рассматривают Мариуполь как одну из локаций для конкурса "Евровидение-2023". Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко заявил, что вопрос места проведения - дискуссионный, но конкурс пройдет в Украине, несмотря на то, что в сети уже разносятся предложения об альтернативных странах, которые могут принять песенный конкурс, если в Украине будут продолжаться военные действия.