Азербайджан, Грузия и Румыния заявили, что организаторы конкурса изменили оценки их жюри при голосовании за Украину в песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Об этом пишет "Коммерсант".

Представители Грузии и Азербайджана утверждают, что отдали высший балл Украине. Организаторы "Евровидения" при этом поставили по 12 баллов от Тбилиси и Баку Великобритании, а Украине - по шесть баллов, передает азербайджанский портал 1news.

Глава румынской делегации Юлиана Марчук сообщила TVR, что ее страна поставила высший балл Молдове, но организаторы отдали 12 баллов Украине.

Европейский вещательный союз заявлял, что в результатах шести стран во время второй генеральной репетиции второго полуфинала были выявлены "определенные неправильные схемы голосования".

Сейчас на сайте "Евровидения" в списке жюри нет представителей шести стран. Кроме Азербайджана, Грузии и Румынии это Польша, Черногория и Сан-Марино.

Напомним, Украина победила на Евровидении-2022. Группа Kalush Orchestra получила 631 балл по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. "Страна" подробно писала о том, как это было.

Ранее сообщалось, что поляки получили от украинского жюри 0 баллов, хотя как минимум один судья поставил 10.

После этого глава украинского жюри на Евровидении объяснил, почему не дал ни одного балла поляку.