Полиция Италии предотвратила хакерские атаки пророссийских групп во время полуфинала и субботнего финала песенного конкурса "Евровидение", который прошел в Турине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные власти.

Во время голосования и выступлений отдел кибербезопасности полиции заблокировал несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы "Killnet" и ее филиала "Legion", сообщили в полиции.

Полиция также собрала информацию из Telegram-каналов пророссийской группировки для предотвращения других атак. С помощью этой информации удалось определить, откуда велись атаки на песенный конкурс.

К слову, 11 мая "Killnet" заявили об атаке на сайты нескольких итальянских учреждений, включая верхнюю палату парламента Италии и Национальный институт здравоохранения.

Ранее мы писали, что лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк после выступления на Евровидении обратился к зрителям и прокричал: "Я прошу всех вас. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите Азовстали, прямо сейчас!"

Также "Страна" рассказывала, что после своей победы на Евровидении группа Kalush Orchestra выпустила клип на песню "Стефания", снятый на фоне разрушенных войной городов Киевщины.