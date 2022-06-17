Европейский вещательный союз (EBU) решил, что "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там (представитель этой страны занял на конкурсе второе место).

Об этом сообщается на сайте EBU.

"EBU хотел бы поблагодарить "UA.Суспильне" за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине.

В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с BBC, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни Евровидение 2023 года в Соединенном Королевстве", - говорится в сообщении EBU.

Европейский вещательный союз также хочет, чтобы "победа Украины отразилась на конкурсе следующего года". Это, по словам EBU, будет приоритетом в переговорах с потенциальной принимающей стороной.

Напомним, Украина победила на Евровидении-2022. Группа Kalush Orchestra, которая представляла на конкурсе нашу страну, получила 631 балл по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. На втором месте оказалась Британия, у нее было 466 баллов.

После этого Зеленский заявил о желании "однажды" принять Евровидение в Мариуполе.

Также мы писали, что Kalush Orchestra продали свой кубок победителя Евровидения почти за миллион долларов, чтобы передать полученные средства ВСУ.