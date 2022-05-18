В 2023 году украинцы смогут самостоятельно выбрать состав национального жюри для конкурса Евровидение-2023.

Об этом заявил глава правления НСТУ Николай Чернотицкий в эфире телемарафона.

По его словам, местные жители смогут предложить свои кандидатуры для национального жюри, а затем проголосовать за них на сайте Общественного. Новшество вводится начиная со следующего года.

"У Общественного на радарах есть все недовольство нынешнем жюри. Со следующего года одной из новаций формирования жюри будет open call. Все граждане, у которых будет желание, смогут предложить свою кандидатуру, которая, по их мнению, имеет опыт и вес в этой сфере. После этого сделаем голосование на сайте и согласуем кандидатур с ЕМС. В результате будет сформировано профессиональное жюри, которое будет голосовать за финалистов Евровидения в следующем году", - сказал Чернотицкий.

Мы рассказывали о скандале, который разгорелся после финала "Евровидения" в этом году. Напомним, что в Украине 12 баллов от зрителей достались Польше в то время, как жюри решило не дать ни одного балла соседям. Глава жюри позже заявил, что оценка судей была честной.