Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что Украина не согласна с решением Европейского вещательного союза о невозможности проведения "Евровидения-2023" в нашей стране.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. Мы считаем, что имеем все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны", - написал Ткаченко.

Министр сообщил, что Украина будет требовать дополнительных переговоров о проведении "Евровидения-2023 в Украине.

"Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому вещательному союзу", - заявил Ткаченко.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) решил, что "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там (представитель этой страны занял на конкурсе второе место).

Напомним, Украина победила на Евровидении-2022. Группа Kalush Orchestra, которая представляла на конкурсе нашу страну, получила 631 балл по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. На втором месте оказалась Британия, у нее было 466 баллов.

После этого Зеленский заявил о желании "однажды" принять Евровидение в Мариуполе.