В Кабмине не согласились с решением европейцев забрать у Украины право на проведение Евровидения-2023
Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что Украина не согласна с решением Европейского вещательного союза о невозможности проведения "Евровидения-2023" в нашей стране.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
"Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. Мы считаем, что имеем все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны", - написал Ткаченко.
Министр сообщил, что Украина будет требовать дополнительных переговоров о проведении "Евровидения-2023 в Украине.
"Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому вещательному союзу", - заявил Ткаченко.
Ранее Европейский вещательный союз (EBU) решил, что "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там (представитель этой страны занял на конкурсе второе место).
Напомним, Украина победила на Евровидении-2022. Группа Kalush Orchestra, которая представляла на конкурсе нашу страну, получила 631 балл по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. На втором месте оказалась Британия, у нее было 466 баллов.
После этого Зеленский заявил о желании "однажды" принять Евровидение в Мариуполе.