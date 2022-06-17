Гарантии безопасности Украине предоставят тогда, когда на ее территории не будет российских войск.

Такое заявление сделал премьер-министр Британии Борис Джонсон по итогам визита в Киев.

Также он высказал мнение, что переговоры о будущем Украины могут начаться тогда, когда украинская власть будет контролировать всю территорию страны.

Напомним, сегодня Борис Джонсон был с визитом в Киеве. Как рассказал глава Офиса президента, в ходе встречи обсудили необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству.

Вчера Киев посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги. Макрон, Шольц и Драги поддержали немедленный статус кандидата в ЕС для Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.