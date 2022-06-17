Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев. Появилось видео, как британского премьера встречает президент Украины Владимир Зеленский.

В Офисе президента уже озвучили подробности его визита.

"Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству", – рассказал глава ОП Андрей Ермак.

Западная пресса уже реагирует на внезапный визит Джонсона в Киев. Для британцев путешествие Джонсона в Украину оказалось не менее неожиданным, чем для украинцев.

Там ожидали, что премьер-министр выступит на встрече депутатов-консерваторов на севере Англии, но он уехал без объяснения причин.

"Поездка Джонсона в Киев в пятницу связана с возобновлением давления на него", пишет Huffington Post

В свою очередь, Sky News пишет, что организаторы саммита были "озадачены" неявкой премьер-министра, но им сказали, что для этого есть "уважительная причина" и что она имеет "достаточное значение".

Отметим, что это уже второй визит Бориса Джонсона в Киев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, вчера Киев посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги. Макрон, Шольц и Драги поддержали немедленный статус кандидата в ЕС для Украины.

Как сообщалось, британского премьера Джонсона в Украине переименовали в "Бориса Чуприну" и присвоили ему звание казака.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.