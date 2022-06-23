Военная разведка Великобритании считает, что темпы наступления России в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, поскольку российская армия исчерпает свои ресурсы.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

"Наша военная разведка считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к такому моменту, когда уже не будет никакого продвижения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы. Тогда мы должны помочь украинцам изменить динамику", - сказал Джонсон.

"В той мере, в которой украинцы в состоянии начать контрнаступление, его следует поддержать. Оружием, которое они требуют от нас", - добавил британский премьер.

Ранее на вопрос, как будет выглядеть победа Украины или поражение Путина, Джонсон ответил, что необходимо по меньшей мере восстановить статус-кво, который был до 24 февраля, и вытеснить российские войска с захваченных территорий.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.