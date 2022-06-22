Россия готовится к попытке перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений. Силы РФ стремятся захватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге, поэтому сильные обстрелы продолжаются.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки, которая опубликована в Twitter Минобороны Британии.

Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта, отмечает разведка.

Между тем, "ДНР" публикует данные о потерях среди своих сил. По состоянию на 16 июня "ДНР" признала 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными.

Уровень потерь "ДНР" эквивалентен примерно 55% первоначальной численности ее сил, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе, сообщает разведка.

Высока вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой.

В британской разведке считают, что с обеих сторон способность формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны.

Напомним, ранее губернатор Луганской области заявил, что в Северодонецке бои идут в промзоне, украинская армия контролирует только территорию завода "Азот".

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.