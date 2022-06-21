В бомбоубежищах северодонецкого "Азота" остаются 568 человек, среди них 38 детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По словам Гайдая, это преимущественно работники предприятия и их семьи, которые отказались эвакуироваться. В настоящее время у них есть продукты, вода и элементарные лекарства.

"Ситуация на "Азоте" отличается от той, что была на "Азовстали". Здесь нет единого огромного бомбоубежища – есть несколько менее масштабных. Здесь остались работники "Азота" вместе с семьями – 568 человек, в том числе 38 детей. Мы много раз предлагали им выехать - еще тогда, когда на завод прилетали одиночные снаряды и были целы мосты через Донец. Люди отказывались", – сказал Гайдай.

По его словам, враг разрушил в Северодонецке медицинский городок, но в одной из больниц города продолжают работать врачи.

Руководитель ОВА также сообщил, что захватчики непрерывно бомбят Лисичанск, но точное число погибших и раненых там установить не удается.

Как писала "Страна", в Северодонецке бои идут в промзоне, украинская армия контролирует только территорию завода "Азот".

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.